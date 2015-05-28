Ford создает электровелосипед для бизнесменов

Ford надеется сократить с четырех колес, необходимых бизнесмену, с четырех до двух с помощью собственной версии электрического велосипеда.

Fordа продолжает экспериментировать в рамках проекта по производству электрических велосипедов, изучая, как данные продукты будут взаимодействовать с автомобилями, автобусами и другими видами транспорта. Эти испытаний проводятся, как заявляет компания, в целях повышения эффективности транспорта для оживленной пригородной зоны. Это делается под эгидой плана компании под названием Smart Mobility (Разумная мобильность), в котором компания применяет по ее словам "инновации, которые выведут компанию на новый уровень в коммуникациях, мобильности, автономности транспортных средств, обслуживании клиентов и обработке больших объемов данных".

В планах имеется и собственная версия электровелосипедов, которые приводятся в движение 200-ваттным двигателем, работающим от батарей емкостью 9 ампер-часов. Велосипедист сможет ездить на этом байке со скоростью до 47 километров в час в режиме электроусилителя педалей.

В велосипеде будут применены автомобильные технологии Ford. Компания сообщает, что среди них имеются задний ультразвуковой датчик, который предупреждает байкера, когда автомобиль приближается слишком близко к велосипеду.

Велосипедистов также будет в состоянии ввести пункт назначения во встроенную навигационную систему, которая называется MoDe: Link. Она сможет обеспечить прокладку множества вариантов маршрута.

Ford объявил конкурс между своими сотрудниками на создание оригинального дизайна для предлагаемых вариантов исполнения электрического велосипеда. Варианты конструкций MoDe:Me и MoDe:Pro являются одними из главных претендентов.