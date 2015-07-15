Шагающая машина с питанием от дрели круче, чем Segway

Segway воспринимаются немного по-домашнему, как пижама. Некоторые из нас хотели бы надеть ее, поносить, возможно, некоторые даже делают так. Но в конце дня большинству из нас будет трудно это сделать, так как лень. Представленное на видео создание, скорее выглядит как костюм Хэллоуина, надетый на работу: слишком странный и может вызвать смущение.

Созданная американским изобретателем Иззи Своном (Izzy Swan), эта инновационная мобильная штуковина имеет пару колес спереди, но самая интересная ее часть находится сзади. Там вы увидите пару навесных механических ног, которые примерно напоминают задние конечности собаки или большого кота. Хотя они окрашены в цвет серебристый металлик, ноги на самом деле сделаны из дерева и были изготовлены вручную самим Своном. Дизайн был вдохновлен Тео Янсеном (Theo Jansen), голландским художником, ответственны за всякие сумашедшие деревянные шагающие машины с приводом от ветра, прогуливающиеся вверх и вниз по пляжам Нидерландов, как будто ожившие эскизы да Винчи.

В результате изобретения Свон не может так комфортно ездить, как это позволяют Segway, или Rascal но зато у него чертовски много адреналина. Устройство может перевозить впечатляющую полезную нагрузку до 370 фунтов, и, возможно, этот показатель лучший из всех машин, приводящихся в движение дрелью. Это правда, она приводится в движение обычной 20-вольтовой дрелью DeWalt, которую вы могли бы купить и принести домой из любого хозяйственного магазина. Только эта берет вас и относит домой.



