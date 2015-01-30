Hyundai Sonata 2016 года в деталях: DCT, 1.6 Turbo, 1.7 Дизель и PHEV

Ранее в СМИ проходила информация, что корейский автопроизводиитель Kia недавно начал продавать в Корее свой полностью новый седан К5, модель 2016 года.

Так как мы по существу говорим об Optima под другим именем, было вполне естественно, что некоторые из двигателей K5 становятся доступны также и на Hyundai Sonata, которая является двойником данного автомобиля. Так что это только естественно, что основная линейка двигателей перетекает с одной модели на другую.

В настоящее время существует семь версий Sonata. Давайте начнем с упором на Sonata Diesel, оснащенную оснащенной так же, как и фейслифтовый i40. Двигатель U2 является 1,7-литровым агрегатом, который выдает мощность 141 л.с. и крутящий момент 340 Нм (250 фунт-фут).

Hyundai также добавил к линейке силовых агрегатов небольшой турбированный бензиновый двигатель 1.6 T-GDI с мощностью до 180 л.с. с моментом 264 Нм (194 фунт-фут) в диапазоне оборотов от 1500 до 4500 об/мин. С этими новыми двигателями корейская компания также сумела предложить трансмиссию DCT с двойным сцеплением, что стало в первый раз для Sonata.

Имейте в виду, что есть и другие исполнения модели Sonata 2016 года, в том числе 2,0 Turbo, 2,0 CVVl, 2,0 LPI, Hybrid, и Plug-In Hybrid. Из всех этих моделей, вариант PHEV (гибридный электромобиль, заряжаемый также от розетки), вероятно, является одним из самых технологически продвинутых автомобилей в ряду Hyundai.

Это соперник для Ford Fusion Energy и Honda Accord Plug-Is, оснащенный 2-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем GDI, который выдает 154 лошадиных сил и 140 фунт-фут (190 Нм) крутящего момента. В нем также есть электродвигатель, который может передвигать машину самостоятельно и обеспечивает запас хода 22 миль (35 километров) в режиме полностью EV.

В нем не установлена коробка передач с двойным сцеплением,, отчасти потому, что Hyundai хочет продаваться в Америке, а в основном потому, что в существующем виде он обеспечивает более естественный вид вождения. Так же, как с электромобилем, вам нужно сильнее давить на педаль ускорения, чтобы гарантировать, что люди заинтересуются Hyundai, а возможно даже Prius потеряет свою корону.