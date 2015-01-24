Шпионы сняли убийцу Prius, новый гибрид от Hyundai, в камуфляже

Инженеры Hyundai, конечно, не хотели, чтобы публика увидела новую специальную гибридную модель, которую только планируют к запуску в продажу. Однако она попала на некоторые шпионские снимки, так что компания теперь не может отрицать, что машина находится в пути.

Эти автомобили были впервые замечены летом во время проведения испытаний, и они были сконфигурированы в пятидверном варианте, как и Prius. Однако на этих фотографиях проскакивает и вторая конфигурация, по которой кажется, что модель превратилась в более седанообразную форму, похожую на Chevy Volt, другого заслуженного гибридного конкурента.

В отличие от того, как в последнее время мы видели этот автомобиль во время арктических испытаний, автомобиль больше не спрятан в пластиковую деформирующую маскировку. Этот вариант запутывания очень эффективно скрывал все, кроме крыши. Теперь видно больше деталей, но на нескольких фотографиях, работники активно стоит на пути объективов фотографов-шпионов. Кроме общей формы, есть еще несколько деталей, на которые можно обратить внимание. Вы можете легко определить контур гексагональной решетки спереди, характерной для бренда. В профиль видно, что форма задней двери багажника создает интегрированный спойлер.

В то время, как камуфляж усложняет возможность сделать окончательное заключение, мы не видим разъема для подключения в розетку на данном образце. По мнению шпионов, этот тестовый автомобиль был испытан в гонках с множеством других электрифицированных моделей, в том числе i3 от BMW, Leaf от Nissan, e-Golf от Volkswagen и Soul EV от Kia. Учитывая этот набор, видимо, инженеры специально тестировали электрические характеристики во время этой прогулки.

Ранее сообщалось, что по последним предположениям гибридный Hyundai сможет дебютировать только во второй половине 2016 года. Его мощность, как сообщается, обеспечится 1,6-литровым четырехцилиндровым гибридным двигателем и литий-ионными аккумуляторами. Заряжаемая от розетки и пятидверная версии хэтчбека по слухам также будут доступны.