GM вкладывает в новый семейный автомобиль для мировых рынков $ 5 млрд

Глобализация оставляет все более глубокий след в автомобильной промышленности, так как производители все чаще стараются разрабатывать модели автомобилей, которые могут быть легко адаптированы к различным регионам мирового рынка. Компания Ford была чемпионом этого движения с принятой у нее спецификацией One Ford, но теперь ее конкурент из того же города предпринимает аналогичные действия, хотя и в меньших масштабах.

Компания General Motors объявила об инвестировании 5 млрд долларов США в разработку нового семейного автомобиля под маркой Chevrolet, предназначенного для распространения на мировых рынках, в том числе в Бразилии, Мексике, Индии и, главное, в Китае. В том, что КНР перечислены в качестве целевого рынка для нового автомобиля, нет ничего удивительного, так как GM объединяется с китайским партнером в совместное предприятие, SAIC Motor, с которым разрабатывает архитектуру и двигатели автомобиля. Первые автомобили должны попасть к дилерам к 2019 году, и GM ожидает в конечном итоге, что сможет продавать около двух миллионов единиц в год.

"При том, что значительное большинство ожидает рост автомобильной промышленности с 2015 до 2030 года за пределами зрелых рынков, Chevrolet предпринимает шаги, чтобы заработать на этом росте", сказал президент GM Дэн Амман (Dan Ammann) в своем опубликованном заявлении. "Укрепление позиций Chevrolet благодаря этим крупным инвестициям согласуется с нашей глобальной стратегией обеспечения долгосрочного прибыльного роста на рынках, на которых мы работаем".

GM вполне сосредоточен на развивающихся рынках для нового автомобиля, и заходит при этом так далеко, что может позволить себе сказать, что "зрелые рынки", такие как США, в настоящее время не рассматривается в качестве целевых для нового семейного автомобиля. Что касается того, где он будет собираться, в пресс-релизе специально говорится, что автомобиль не будет экспортироваться в США, а это означает, что, весьма вероятно, он будет изготавливаться за рубежом, с применением деталей от местных поставщиков.