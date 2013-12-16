Polaris представляет новый электромобиль Ranger с приводом от Li-Ion батарей

Американская компания Polaris® Industries Inc., ведущий производитель внедорожников, 5 августа 2015 года представила один из первых автомобилей, который стал результатом приобретения у компании Brammo Inc. литий-ионного электромобиля RANGER EV Li-Ion Polaris Pursuit® Camo.

Первый во внедорожной промышленности серийный электромобиль, RANGER EV Li-Ion Polaris Pursuit Camo имеет более чем в три раза больший запас мощности от батареи, чем у традиционных кислотных аккумуляторных батарей и более чем в два раза больший запас хода на одном заряде (до 95 км), чтобы обеспечить увеличенное время эксплуатации машины. Машина имеет камуфляжную окраску, что намекает на возможность ее использования в армии.

Из-за того, что используются меньшие, более легкие литий-ионные аккумулятора, автомобиль стал на 210 кг легче и быстрее, чем машины Polaris, которые приводятся в движение от свинцово-кислотных батарей'. В дополнение к использованию литий-ионных аккумуляторов, полностью электрический RANGER EV Li-Ion Polaris Pursuit Camo имеет усовершенствованную электрическую архитектуру и один 48-вольтовый, высоко эффективный, асинхронный электродвигатель. Водитель может выбрать один из трех режимов работы: High для повседневного использования, Low для тяжелой работы и Max Range для максимального запаса хода.

Новая система также имеет контроллер управления батареями, который непрерывно отслеживает ее использование для более точного представления об оставшемся заряде. Модуль управления автомобилем (VCM) позволяет использовать новый цифровой датчик спидометра и улучшает интеграцию оборудования. Оборудование, такое как комплект электронного управления рулем и интерактивный цифровой дисплей Polaris теперь легче устанавливается. Автомобиль также оснащен системой бортовой диагностики для облегчения обслуживания.

Наряду с применением новейших аккумуляторных технологий, RANGER EV Li-Ion Polaris Pursuit Camo имеет характеристики позволяющие применять его для различных работ, например, емкость 37,8 л в кабине хранения предметов, возможность буксировки с усилием на крюке 680 кг, возможность перевозить до 453,6 кг общей полезной нагрузки, задний кузов. Автомобиль также оснащен эксклюзивной системой полного привода от Polaris On-Demand True All-Wheel Drive, которая обеспечивает высокие сцепные характеристики, необходимые, чтобы выполнить работу. При включении данной системы, она регулирует давление в каждом колесе индивидуально, обеспечивая высокое давление при скоростном движении по дороге с твердым покрытием или низкое давление, чтобы повысить походимость на газонах или других типах пересешенной местности.

Повышению проходимости RANGER EV Li-Ion Polaris Pursuit Camo способствует клиренс 25,4 см, передняя подвеска типа Макферсон и независимая задняя подвеска с ходом 22,9 см. Благодаря таким функциям электрические внедорожники Polaris являются лучшим вариантом, чтоба прокатиться на охоту, рыбалку или ездить по строительной площадке. Идеальная высота сиденья облегчает для водителя и пассажира посадку и высадку, в то время как плавное регулирование облегчает эксплуатацию машины. Ширина 147,3 см позволяет RANGER EV Li-Ion Polaris Pursuit Camo поместиться в кузове большинства пикапов для беспроблемной транспортировки. Кроме того, машина не потребляет бензина и имеет нулевые выбросы, что делает этот автомобиль воплощением мечты о чистой, тихой и эффективной энергии.

Для удобства установки многие компоненты кабины, а также грузовые емкости и стойки для инструмента на автомобиле оснащены эксклюзивными замками и блокировками от Polaris. Чтобы уменьшить время зарядки и вернуться с работы или охоты, Polaris также предлагает зарядное устройство для быстрой зарядки.