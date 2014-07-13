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Mazda5 официально умрет в этом году

Категория: Новости производителей

Мы знали, что это произойдет, но теперь эта новость просто стало намного более официальной. Mazda собирается убить свою самую ориентированную на людей модель, и в настоящее время она находится в процессе сворачивания продаж универсала Mazda5 в исполнении 2016 года.

Новость была представлена ​​тихо и без помпы, Mazda подала однострочный некролог своего компактного минивэна в рамках анонса, резюмируя изменения в линейке бренда на 2016 год: "Нет никаких планов на этот раз по замене Mazda5 2015 модельного года на рынке США".

Несмотря на это, критическая любимая за удовольствие от езды на природе и возможность салона трансформироваться в семиместный, пятерка никогда не находила отклика у массового потребителя, так что ее продажи составляют лишь небольшой процент от общего объема продаж Mazda. В лучшем для продаж 2008 году было продвно только около 22000 единиц, что составляет лишь около восьми процентов продаж бренда в том году. Этот процент в последние годы стал еще меньше, так как 5 упала в продажи упали до неприличных десяти тысяч.

В других новостях Mazda сообщается, что бренд делает ряд небольших, тонких изменений в своей линейке предлагаемых автомобилей. Почти все из них представляют собой новые варианты прочтения существующих моделей.

Сергей Вэй
10.08.2015

autobusiness.in.ua
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Обсуждение

Записи с 1 по 2 из 2

 
Сообщение
asdentax
15:43 23.08.2015

Я уж было испужался. А речь идет, оказывается, только про Америку
asdentax
15:47 23.08.2015

Я уж было испужался. А речь идет, оказывается, только про Америку

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