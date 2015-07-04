Кабриолет Smart Fortwo будет представлен как раз к Франкфуртскому автосалону

Любопытные автолюбители уже знают, что это, на мероприятии в Портленде, Орегон, США, на этой неделе руководители Smart USA официально подтвердили, что новый кабриолет Fortwo быдет представлен на Франкфуртском автосалоне в следующем месяце. Модели седанов Fortwo и Forfour уже поступили в продажу в Европе в последние несколько месяцев, и американские прайсы на Fortwo будут разосланы дилерам в конце сентября.

Brabus Fortwo будет запущен "в середине следующего года", в соответствии с информацией босса Smart, доктора Аннет Винклер (Annette Winkler). Но сейчас пока полная модель Brabus не придет в США. Вместо этого будет применена программа "Brabus Tailor Made", о которой мы больше услышим в недалеком будущем.

Что касается электромобильных перспектив, мы знаем, что новый Smart Electric Drive находится в работе. Последнее, что мы слышали, что его запустят в продажу в начале 2017 года, и комментарии Винклер на этой неделе тлько подтверждают это. Автомобиль дебютирует в конце 2016 года, так что продажи в США, скорее всего, начнутся в начале следующего года. В то же время текущий Smart ED будет продаваться параллельно с совершенно новой моделью.

У нас был шанс попробовать европейскую комплектацию Smart Fortwo (а также и Forfour) в начале этого года, и мы сочли, что это будет значительно улучшенный продукт в целом. Мы сможем составить окончательное мнение об американской комплектации автомобиля в ближайшее время, так что следите за обновлениями.