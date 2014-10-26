Ricardo продемонстрирует на LCV 2015 революционный ультра-легкий задний привод

В рамках своего вклада в исследовательский проект ULTRAN (ультра-легкая трансмиссия и привод), инженеры всемирно известной инновационной британской компании Ricardo разработали инновационный узел заднего привода на основе ряда самых современных технологий, который обеспечивает экономию 25 процентов веса по сравнению с аналогичными узлами, применяемыми в настоящее время. Устройство будет впервые публично будет продемонстрировано на выставке LCV 2015.
Исследовательский проект ULTRAN направлен на ускорение разработок рентабельных технологий легких трансмиссий для того, чтобы уменьшить вес силовой установки перспективных автомобилей, и, следовательно, повысить характеристики автомобиля и сократить выбросы углекислого газа. Проект проводится под руководством Jaguar Land Rover в консорциуме, среди прочих, с Ricardo, Tata Steel, Lubrizol, GRM Consulting Ltd, American Axle Manufacturing, а также университетами Саутгемптона, Ньюкасла и Уорвика - и при поддержке InnovateUK. Проект разработан и находится в процессе оценки и демонстрации. Широкий спектр легких технологий трансмиссий устанавливается для исследований на шасси Range Rover последнего.
Большая часть вклада Ricardo в ULTRAN была в конструкцию заднего привода, что будет продемонстрировано впервые на выставке LCV 2015, которая начнется на следующей неделе. Система является полностью новой разработкой, основанной на легком дифференциале, установленном в компактном, цельноштампованом корпусе с жесткими, легкими пластиковыми крышками. В дополнение к снижению массы на 25 процентов, устройство значительно более компактно и, следовательно, экономит ценное пространство внутри корпуса. Оно также жестче и, следовательно, обеспечивает повышение характеристик всей машины в отношении вибраций, шума и прочности. Помимо новаторской конструкции, при изготовлении облегченного узла заднего привода используются существующие материалы и производственные процессы, а так что его можно освоить в серийном производстве в течение трех лет после успешных испытаний. Для дальнейшего повышения характеристик и снижения веса параллельно ведутся разработки материалов и производственных процессов нового поколения . Собрав вместе все аспекты разработки, производства и материалов, ULTRAN стремится предложить комплексное решение.
Параллельно с проектированием ультра-легкого узла заднего привода, Ricardo также изготовила опытные образцы устройства для установки их на реальную машину для испытаний и оценки, чтобы подтвердить характеристики прочности и ожидаемое влияние на выбросы двуокиси углерода. Деятельность Ricardo в проекте ULTRAN также включает в себя дополнительное облегчение конструкции и аналитические исследования по трансмиссии, передаче и системе двухмассового маховика.