Ricardo продемонстрирует на LCV 2015 революционный ультра-легкий задний привод

В рамках своего вклада в исследовательский проект ULTRAN (ультра-легкая трансмиссия и привод), инженеры всемирно известной инновационной британской компании Ricardo разработали инновационный узел заднего привода на основе ряда самых современных технологий, который обеспечивает экономию 25 процентов веса по сравнению с аналогичными узлами, применяемыми в настоящее время. Устройство будет впервые публично будет продемонстрировано на выставке LCV 2015.

Исследовательский проект ULTRAN направлен ​​на ускорение разработок рентабельных технологий легких трансмиссий для того, чтобы уменьшить вес силовой установки перспективных автомобилей, и, следовательно, повысить характеристики автомобиля и сократить выбросы углекислого газа. Проект проводится под руководством Jaguar Land Rover в консорциуме, среди прочих, с Ricardo, Tata Steel, Lubrizol, GRM Consulting Ltd, American Axle Manufacturing, а также университетами Саутгемптона, Ньюкасла и Уорвика - и при поддержке InnovateUK. Проект разработан и находится в процессе оценки и демонстрации. Широкий спектр легких технологий трансмиссий устанавливается для исследований на шасси Range Rover последнего.

Большая часть вклада Ricardo в ULTRAN была в конструкцию заднего привода, что будет продемонстрировано впервые на выставке LCV 2015, которая начнется на следующей неделе. Система является полностью новой разработкой, основанной на легком дифференциале, установленном в компактном, цельноштампованом корпусе с жесткими, легкими пластиковыми крышками. В дополнение к снижению массы на 25 процентов, устройство значительно более компактно и, следовательно, экономит ценное пространство внутри корпуса. Оно также жестче и, следовательно, обеспечивает повышение характеристик всей машины в отношении вибраций, шума и прочности. Помимо новаторской конструкции, при изготовлении облегченного узла заднего привода используются существующие материалы и производственные процессы, а так что его можно освоить в серийном производстве в течение трех лет после успешных испытаний. Для дальнейшего повышения характеристик и снижения веса параллельно ведутся разработки материалов и производственных процессов нового поколения . Собрав вместе все аспекты разработки, производства и материалов, ULTRAN стремится предложить комплексное решение.

Параллельно с проектированием ультра-легкого узла заднего привода, Ricardo также изготовила опытные образцы устройства для установки их на реальную машину для испытаний и оценки, чтобы подтвердить характеристики прочности и ожидаемое влияние на выбросы двуокиси углерода. Деятельность Ricardo в проекте ULTRAN также включает в себя дополнительное облегчение конструкции и аналитические исследования по трансмиссии, передаче и системе двухмассового маховика.