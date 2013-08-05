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Смартпед FlyKly - электровелосипед, который позволяет наслаждаться видом

Категория: Технологии

Представьте себе легкий самокат. Пока ничего необычного. Теперь добавьте отличный дизайн и сделать его складным. Пока еще не стало сильно круто. А что, если вместо обычного колеса у вас есть смарт-колесо сзади, в котором установлен встроенный электродвигатель? Каждый толчок ногой становится намного более эффективным, таким образом обеспечивая большую мощность.

Конечно, мы слышали о концепции велосипеда, который использует смарт-колесо, чтобы путешествовать на большие расстояния с меньшими усилиями, но это не велосипед, это самокат. Это называется смартпед и использует такое же смарт-колесо, разработанное компанией FlyKly. Его легкая складная конструкция делает его практичным и крутым, в то время как электрический двигатель все-в-одном, включая аккумулятор и электронику системы управления, полностью встроен в заднее колесо.

Алюминиевый корпус с электромотором, комплектом батарей, электроникой и датчиками тщательно собран и обработан. Очевидно, что это устройство, которое работает полностью самостоятельно, заботится также и о функции безопасности.

Если вы ищете хараткеристики, то наиболее важные из них следующие: 250-Вт двигатель питается от 29,6-вольтовой Li-Ion аккумуляторной батареи, которая заряжается в течении 3 часов, имеет живучесть 1 000 циклов, обеспечивает помощь в движении со скоростью до 16 миль в час (25 км/ч) и имеет запас хода от 18 до 30 миль (от 30 до 50 км).

При весе в 24 фунтов (11 кг), смартпед может перевозить груз до 264 фунтов (120 кг) и доступен по цене в EUR700 ($ 771 по текущему курсу) для первых покупателей, в то время как по оценкам розничная цена будет в районе EUR750 ($ 826 по текущему обменному курсу).

Как стало известно, смартпед производится в Милане и базируется на уже испытанной концепции смарт-колеса. Его производители утверждают, что выпущено уже сотни смарт-колес, которые используются для езды на электробайках по улицам городов по всему миру, что гарантирует высокое качество даже для стартовой партии смартпедов.

Сергей Вэй
26.10.2015

autobusiness.in.ua
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