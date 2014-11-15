Skoda запускает новый Superb в Китае и хочет продать 500000 автомобилей в год

Полностью новое поколение седана Superb от Skoda только недавно разместилось в Народной Республики Китай. Его успех в значительной степени гарантирована, после того, как предыдущая модель продавалась в объеме 218000 единиц с момента запуска в 2009 году. Тем не менее, чешский суб-бренд группы Volkswagen поставил перед собой довольно амбициозную цель продажи 500000 автомобилей в год в этой стране.

Китай уже является их самым большим рынком. Тем не менее, обеспечить продажи полумиллиона автомобилей может оказаться сложнее. Yeti только что отметил свой 500000 автомобиль, но это сделано на четырех фабриках и производство бало начато с 2009 года.

Через четыре месяца после своего дебюта продаж в Европе новый Skoda Superb катится к клиентам на китайском рынке. Это самый большой автомобиль из когда-либо выпускавшихся с использованием модульной платформы MQB группы Volkswagen, а также наиболее технологически совершенная модель Skoda.

"Запуск нового Skoda Superb на нашем крупнейшем отдельном рынке Китая является важной вехой для бренда, подчеркиваяющей наше желан роста в Китае," говорит Вернер Eichhorn, Skoda член совета по продажам и маркетингу. "Новый Skoda Superb является демонстрацией повышенного внимания бренда к дизайну и эмоциональности наших автомобилей. Именно с фокусирования на нем мы намерены завоевать новых клиентов в Китае и дальше укрепить наши позиции в ближайшие годы".

Superb сочетает в себе типичные фирменные черты марки Skoda (доступность, пространство и функциональности) в комплекте с тем, что он является флагманом, покоряющим новые вершины.

Из того, что мы смогли собрать, Superb доступен в Китае только с тремя двигателями, самым мощным из которых является EA888, 2-литровый TSI, мощностью 220 л.с. с 350 Нм крутящего момента. Он поставляется со стандартной 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и его цена начинается с 169800 юаней (что является эквивалентом $ 26860).

Кроме того, будут доступны два других турбированных двигателя TSI, 1,4л со 140 лошадиными силами и 250 Нм, или 1,8 TSI со 180 л.с. и 300 Нм крутящего момента.