7 инновационных технологий нового Audi Q7!

Новый Audi Q7, представленный официальным импортером Audi «Порше Украина» летом 2015 года в Украине, включает десятки инновационных технологий. Среди них автолюбители выделяют 7 самых востребованных систем безопасности и комфорта.

Бренд Audi является одним из лидеров в области разработки и внедрения автомобильных световых технологий. Поэтому первое, что бросается в глаза при знакомстве с Audi Q7, это его потрясающе эффектные светодиодные фары Matrix LED. Светодиоды дополняют элегантный образ премиум-автомобиля и отлично выполняют свою основную функцию: равномерно освещают дорогу. К тому же, они могут изменять форму светового пучка для улучшения видимости и исключения возможности ослепления встречного либо попутного транспорта.

Стильный салон Audi Q7 отличается не только дорогой обивкой и заметно расширенным пространством (автомобиль может быть семиместным). Audi Q7 оснащен полностью мультимедийным «виртуальным кокпитом» – панель приборов представляет собой TFT-дисплей размером 12,3 дюйма с максимально четкой и детально проработанной графикой. Ключевым в системе управления панелью является модуль MMI® all-in-touch с системой Audi connect. Благодаря ей водитель и пассажиры могут подключаться к интернету, использовать приложение Google Maps, беспроводную зарядку для телефонов, а также подключать к модулю свои смартфоны с помощью приложений Car Play и Android Auto.

Ценителей хорошего звука порадует 14-канальная акустическая система Advanced Sound System от Bang & Olufsen и аудиосистема Bose sound system. Обе системы воспроизводят музыку в инновационном формате объемного звучания 3D sound.

Впечатляет и количество электронных ассистирующих систем, которые значительно упрощают процесс вождения. Например, адаптивный круиз-контроль, который использует в своей работе, как навигационные данные, так и текущие скоростные ограничения. Он подстраивает скорость движения автомобиля под действующие ограничения скорости, либо позволяет с комфортом перемещаться в плотном городском трафике, взяв на себя весь процесс управления скоростью автомобиля. Audi drive select дает возможность настроить автомобиль под любые потребности водителя. При работе с регулируемой пневматической подвеской эта система обеспечивает семь режимов настройки: efficiency, comfort, auto, dynamic, allroad, lift/offroad и individual. А благодаря уникальной системе Audi active lane assist автомобиль сможет самостоятельно удерживать свою полосу движения, даже если водитель на несколько секунд отпустит руль.

Водители Audi Q7 могут расслабиться и насладиться поездкой, ведь с новыми «ассистентами» вероятность ДТП сводится к минимуму. Система Pre Sense City поможет предотвратить опасность столкновения: при появлении угрозы аварии в городских условиях, автомобиль сможет автоматически выполнить аварийную остановку, либо же в критической ситуации поможет водителю выполнить аварийный объезд препятствия. А «электронный помощник» Rear cross-traffic assist предупредит о приближении транспорта, когда автомобиль будет двигаться задним ходом.

В качестве интертеймента для пассажиров заднего ряда Audi Q7 могут быть установлены один или два планшетных компьютера Audi tablet с диагональю экрана 10,1 дюйма. Таким образом, пассажир имеет возможность доступа не только к интернету, но и к огромному числу приложений, игр, кинофильмов, музыкальных программ, электронных книг и другого контента, размещённого в Google Play market.

Как и все предшественники модели, Audi Q7 оснащен фирменной системой управления полным приводом quattro®, которая создана более 35 лет назад. Легендарная технология quattro® непрерывно распределяет крутящий момент между всеми четырьмя колесами. Кроме того, дополнительная подруливающая система на задней оси позволяет менять угол направления задних колес до 7 градусов. Благодаря этому Audi Q7 отличается высоким уровнем управляемости и устойчивости даже на скользких дорогах. Два бензиновых и один турбодизель обеспечивают выдающуюся мощность при максимальной экономии топлива. Новый двигатель 2.0 TFSI quattro является бензиновым двигателем с наименьшим расходом топлива в своём классе.

«Audi Q7 произвел фурор среди украинских автомобилистов, благодаря целому ряду преимуществ. Помимо вышеперечисленных ключевых технологий, модель нового поколения также отличается непревзойденным дизайном премиум-класса – автомобиль стал на 330 кг легче своего предшественника. На украинском рынке Audi Q7 представлен тремя вариантами мощнейших двигателей: двумя бензиновыми и одним дизельным. При этом новые двигатели экономят потребление топлива до 26%», – рассказывает Иванна Черевко, маркетолог Audi, компания «Порше Украина».

Audi уверенно заявляет о безупречном качестве и прилагает к каждому автомобилю, ввезенному в Украину официальным импортером, гарантию 4 года, которая подразумевает дальнейшую защиту от непредвиденных затрат на обслуживание в течение следующих 4 лет после приобретения автомобиля (или по истечении 120 000 км пробега). Причем первые 2 года ограничений по пробегу нет.

Кроме того, новый Audi Q7 представлен в двух номинациях на Всеукраинской премии «Автомобиль года 2016»: «Авто 2016 года в Украине» и «Полноразмерный кроссовер».