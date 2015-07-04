Honda не раскрывает некоторые свои планы до 2020 года и на последующий период

Официальный представитель японской компании Honda Кейджи Охтсу (Keiji Ohtsu) недавно рассказал, что автопроизводитель планирует в основном сосредоточиться на совершенствовании силовой установке, с единственной целью снижения ее веса.

Японская компания уже достигла нескольких невероятных целей, запустив в производство пять новых двигателей и еще два планирует добавить к ним в 2016 году, плюс три вариатора. Судя по всему, Honda не хочет останавливаться и планирует еще больше достижений к 2020 и последующим годам.

Охтсу также сообщил о статусе двигателей с турбонаддувом, представленных на Токийском автосалоне в 2013 году, с планами по внедрению их в серийное производство с 2016 года. По его словам, 1,0-литровый, 1,5-литровый и 2,0-литровый силовые агрегаты, реализуются в настоящее время на таких рынках, как Китай, Европа и Северная Америка.

Эти три рынка были выбраны не случайно, а потому, что законы, ограничивающие выбросы СО2, становятся все более и более жесткими, а также потому, что Китай предлагает мотивационную налоговую систему для двигателей меньшего объема.

Еще будут предприняты шаги к резкому снижению веса путем замены V-образных шестерок на линейные четырехцилиндровые двигатели, а также линейных четверок на трехцилиндровые.

Японская чиновник также сообщил, что турбированный 2,0-литровый двигатель на Civic Type 3 с октября 2015 года также стал доступен и в Японии, а в марте 2016 года компания планирует начать массовое производство нового модельного ряда Civic в США.

Ответил он и на важный вопрос о 2,4-литровых атмосферных двигателях. Где это возможно, Honda планирует заменить его с 1,5-литровым блоком питания с турбонаддувом. Возможно, что производство 2,4-литровых двигателей вообще будет прекращено. Однако пока что возможность заказа этого двигателя по-прежнему будут доступна, в частности, в Азии или на других развивающихся рынках, потому что он дешевле, чем, скажем, двигатель с турбонаддувом.

Японский автопроизводитель автомобилей также сосредоточится на гибридах, так как компания ожидает роста в этом сегменте - на 20 процентов в США и до 80 процентов в Японии.

Еще один важный момент в повестке дня Honda - достижение 50-процентной тепловой эффективности благодаря турбонаддуву, так, в связи с этим, компания делает ставку на технологию турбонаддува на малых оборотах с своем 1,0-литровом турбированном двигателе, которого еще нет на рынке, но он может появиться уже в 2020 году.

Судя по всему, никаких дополнительных двигателей не будет добавлено к текущей линейке Honda, но японские инженеры думают о новом эксклюзивном двигателе для Acura, хотя пока и без каких-либо конкретных планов.

В настоящее время Honda производит около 30 млн двигателей в год, из которых 4,5 млн - для легковых автомобилей. С теми целями, которые японский автопроизводитель поставил на будущее, это число может существенно вырасти.