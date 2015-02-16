Audi Q7 покорил «территорию quattro» в Буковеле!

18 февраля 2016 года – Выпуск долгожданной модели Audi Q7 произвел настоящий фурор среди автолюбителей по всему миру! А результаты продаж флагманского автомобиля в Украине за первый год после его появления на массовом рынке превысили самые смелые прогнозы экспертов.

Учитывая растущий интерес к новому Audi Q7, официальный импортер бренда «Порше Украина» подарила гостям Буковеля уникальную возможность испытать все инновационные характеристики модели в естественных горных условиях. В рамках ежегодного проекта quattro Experience Bukovel в конце декабря и весь январь компания проводила захватывающий тест-драйв по заснеженным горным дорогам Буковеля.

Таким образом, зимний сезон 2015-2016 в Буковеле прошел под лозунгом «территории quattro»! Каждый из 350-ти участников тест-драйва получил персональный инструктаж Audi и проехал за рулем нового Q7 по крутым и экстремальным карпатским серпантинам. Изменчивый рельеф горной местности, резкие повороты и крутые подъемы требуют от водителя предельной внимательности, поэтому такой маршрут тест-драйва как нельзя лучше продемонстрировал возможности и спортивный характер Q7.

Благодаря двум наиболее востребованным версиям двигателей 3.0 TDI и 3.0 TFSI, которыми оснащены модели последнего поколения Audi Q7, любые препятствия на заснеженных дорогах преодолевались легко и комфортно.

Во всех тест-драйвах водителей сопровождали профессиональные автогонщики: они контролировали безопасность поездки и рассказывали о возможностях многочисленных «персональных ассистентов», которыми оснащен Audi Q7. Например, благодаря уникальной системе Audi active lane assist автомобиль может самостоятельно придерживаться своей полосы движения, даже если водитель на несколько секунд отпустит руль. А система управления динамикой Audi drive select при работе с регулируемой пневматической подвеской обеспечит семь различных режимов настройки езды.

Ярким и незабываемым событием проекта стала праздничная вечеринка Audi Night на территории отеля Radisson Blu Resort Bukovel. Гости вечеринки наслаждались барбекю на открытом воздухе и музыкальным сопровождением от DJ Dinamite. Все желающие могли пообщаться с пилотами команды Audi о будущих тест-драйвах и, конечно же, обсудить технические особенности нового Audi Q7.

Еще одним приятным бонусом от Audi стало дополнительное выгодное условие – при покупке автомобиля Audi любой модели и любой комплектации клиент получает 4 года гарантии, причем первые 2 из них – без ограничений по пробегу. Условия гарантии действуют не только на территории Украины, но и в любой точке мира. Внедрением данной программы Audi в очередной раз подтвердила качество и надежность своей продукции.

Audi продолжает сезон quattro и приглашает всех автолюбителей протестировать возможности нового Audi Q7 на тематических мероприятиях quattro holidays уже в феврале-марте. Гости смогут испытать автомобиль со всеми возможными вариациями двигателя и увидеть в действии новейшие серийные технологии AUDI AG.