Грандиозное пополнение Audi в семействе Q на Geneva International Motor Show 2016

Главная Q-интрига раскрыта! Cегодня компания Audi представила всему миру абсолютно новый класс и громко отметила День рождения нового Audi Q2 на самой престижной выставке Geneva International Motor Show 2016.

Технические характеристики, внешний вид и даже название модели были строго засекречены. Автолюбители и эксперты могли только предположить как будет названа долгожданная модель Audi. Имя новинки состоит из традиционной буквы Q и неожиданной для серии парной цифры 2. Девиз новинки – #untaggable, что означает «вне рамок», ведь автомобиль не имеет предыстории и формирует абсолютно новый класс компактных SUV.

Главная премьера Audi на 86-Женевском моторшоу открывает премиальный сегмент широкой аудитории автолюбителей. Это городской автомобиль с мощным 3-х цилиндровым двигателем 2.0 TFSI и крутящим моментом 251 Нм. Q2 привлекает купеобразным дизайном и имеет сверхкомпактные размеры – всего 4,19 м в длину (на 20 см короче Audi Q3). Масса автомобиля снижена до рекордных 1,230 кг (например, вес Audi Q3 составляет 1,460 кг).

Новый Audi Q2 – автомобиль со спортивным характером и высоким показателем эффективности при незначительном расходе топлива (даже при высоких скоростях). Низкий показатель коэффициента лобового сопротивления (0,3), легендарная технология quattro и новая 7-ступенчатая коробка передач S tronic выгодно выделяют Q2 среди конкурентов. Инженерам из Ингольдштата удалось создать дизайн новинки c купеобразными мотивами, которые передаются в дифференцированных линиях и ребрах. Автомобиль выглядит современно и при этом чувствуется его преемственность с флагманом Audi Q7.

Мультимедийные системы и connectivity заслуживают отдельного внимания: 5,8-дюймовыйстандартный экран, интерфейcы смартфонов Apple Car Play и Android Auto, панель приборов с проекцией на лобовое стекло, навигация MMI с 8,3-дюймовом экраном, Audi Virtual cockpit. И это далеко не все инновационные технологии, доступные для Q2. Кроме того, для топовых версий компактной модели предлагаются усовершенствованные помощники, среди которых система помощи в заторах, park assist, cross traffic assist и другие.

От ближайшей модели Audi Q3 новинка отличается новаторским дизайном и более компактными размерами. Несмотря на то, что Audi Q2 относится к классу компактных кросоверов, новинка совмещает в себе премиальные технологии Q-серии.

Необъятные павильоны, роскошные стенды, мощнейшие суперкары и яркие концепты – все это можно увидеть на одном из самых дорогих и грандиозных автосалонов мира в Женеве. В этом году прогрессивный бренд из Ингольдштата также представил публике целую серию обновленных моделей: Audi RS6 Avant, Audi RS 7 Sportback, S4 Avant и показал концепт-кар Audi h-tron quattro.



